Financial Conduct Authority: Official List Notice - Petra Diamonds Limited

DJ Official List Notice
Financial Conduct Authority (-) Official List Notice 07-Nov-2025 / 08:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 07/11/2025, 08:00 The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from the time and date of this notice:- Amount Security Description Listing Category ISIN Issuer Name: Petra Diamonds Limited Equity shares 114236344 Ordinary Shares of 0.05p each; fully paid (commercial BMG702782084 -- companies) Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC Debt and 38000 Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid debt-like IE00B43VDT70 -- securities Debt and 33500 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid debt-like IE00B579F325 -- securities Issuer Name: iShares Physical Metals plc Debt and 28000 Physical Platinum ETC; fully paid debt-like IE00B4LHWP62 -- securities Debt and 20000 iShares Physical Gold GBP Hedged ETC; fully paid debt-like IE000Q2P3ZQ3 -- securities Debt and 875000 Physical Silver ETC; fully paid debt-like IE00B4NCWG09 -- securities Debt and 80036 iShares Physical Gold ETC; fully paid debt-like IE00B4ND3602 -- securities Debt and 50000 Physical Silver ETC; fully paid debt-like IE00B4NCWG09 -- securities Issuer Name: capAI Plc Equity shares 20500000 Ordinary Shares of GBP0.0001 each; fully paid (shell GB00BV2FG348 -- companies) Issuer Name: NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA Structured Notes (Phoenix) linked to the FTSE 100 Equally Weighted 45 Debt and 2031750 Point Decrement Index due 07/11/2035; fully paid; (Represented by notes debt-like XS2736747721 -- to bearer of GBP1.00 each) securities Preference Share Linked Notes indexed to the Preference Shares Debt and 1406561 comprising Class 311 Equity Index-Linked Preference Shares issued by debt-like XS2736746913 -- Cannon Bridge Capital Ltd due 31/10/2035; fully paid; (Represented by securities notes to bearer of GBP1.00 each) Preference Share Linked Notes indexed to the Preference Shares Debt and 168500 comprising Class 309 Equity Index-Linked Preference Shares issued by debt-like XS2736746756 -- Cannon Bridge Capital Ltd due 31/10/2035; fully paid; (Represented by securities notes to bearer of GBP1.00 each) Preference Share Linked Notes indexed to the Preference Shares Debt and 234732 comprising Class 310 Equity Index-Linked Preference Shares issued by debt-like XS2736746830 -- Cannon Bridge Capital Ltd due 31/10/2035; fully paid; (Represented by securities notes to bearer of GBP1.00 each) Issuer Name: Graniteshares Financial plc Debt and 500000 GraniteShares 3x Long MicroStrategy Daily ETP Securities; fully paid debt-like XS2617255760 -- securities Debt and 1500000 GraniteShares 3x Short NVIDIA Daily ETP Securities; fully paid debt-like XS2842095676 -- securities Debt and 1000000 GraniteShares 3x Short Palantir Daily ETP Securities; fully paid debt-like XS3069876582 -- securities Issuer Name: Xtrackers ETC plc Debt and 85000 Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities due 23/04/2080; fully paid debt-like DE000A2T0VU5 -- securities Debt and 24000 Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities due 30/04/2080; fully paid debt-like DE000A2T0VS9 -- securities Issuer Name: 21Shares AG Debt and 60000 21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid debt-like CH1209763130 -- securities Debt and 70000 21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product (AETH); fully paid debt-like CH0454664027 -- securities Debt and 20000 21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid debt-like CH0454664001 -- securities Debt and 20000 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid debt-like CH1199067674 -- securities Issuer Name: Alkemy Capital Investments PLC 20000 Ordinary Shares of GBP0.02 each; fully paid Equity shares GB00BMD6C023 -- (transition) Issuer Name: Solvonis Therapeutics Plc 23636362 Ordinary Shares of GBP0.001 each; fully paid Equity shares GB00BMD1Z199 -- (transition) Issuer Name: Amicorp FS (UK) plc 718538 Ordinary Shares of USD0.001 each; fully paid Equity shares GB00BNTWWT07 -- (transition) Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited Debt and 82000 WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid debt-like GB00BJYDH394 -- securities Debt and 79000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid debt-like GB00BJYDH287 -- securities Issuer Name: Invesco Digital Markets plc Debt and 9000 Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid debt-like XS2376095068 -- securities Issuer Name: iShares Digital Assets AG Debt and 1230000 Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid debt-like XS2940466316 -- securities Issuer Name: Mila Resources Plc 5500000 Ordinary Shares of GBP0.001 each; fully paid Equity shares GB00BD4FCK53 -- (transition) 16000000 Ordinary Shares of GBP0.001 each; fully paid Equity shares GB00BD4FCK53 -- (transition) 3225806 Ordinary Shares of GBP0.001 each; fully paid Equity shares GB00BD4FCK53 -- (transition) Issuer Name: BARCLAYS BANK PLC 2600000 Securities due 07/11/2030; fully paid; (Represented by notes to bearer Securitised XS3120783843 -- of GBP1.00 each) derivatives 2600000 Securities due 07/11/2030; fully paid; (Represented by notes to bearer Securitised XS3120783926 -- of GBP1.00 each) derivatives 2500000 Securities due 08/11/2032; fully paid; (Represented by notes to bearer Securitised XS3120784064 -- of GBP1.00 each) derivatives Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited Debt and 8500 WisdomTree Silver; fully paid debt-like GB00B15KY328 -- securities Debt and 17800 WisdomTree Wheat 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BDD9QC84 -- securities Debt and 80000 WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid debt-like JE00B24DKC09 -- securities Debt and 62500 WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFTW01 -- securities Debt and 67000 WisdomTree Aluminium; fully paid debt-like GB00B15KXN58 -- securities Debt and 7900 WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short; fully paid debt-like JE00B24DK975 -- securities Debt and 750 WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid debt-like JE00B24DKH53 -- securities Debt and 8500 WisdomTree Wheat; fully paid debt-like JE00BN7KB664 -- securities Debt and 24000 WisdomTree Sugar; fully paid debt-like GB00B15KY658 -- securities Debt and 16700 WisdomTree Soybeans; fully paid debt-like GB00B15KY542 -- securities Debt and 66200 WisdomTree Natural Gas; fully paid debt-like JE00BN7KB334 -- securities Debt and 11000 WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFTS64 -- securities Debt and 4600000 WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BDD9Q956 -- securities Debt and 22800 WisdomTree Corn 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFTG43 -- securities Debt and 392000 WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid debt-like GB00B15KXV33 -- securities Debt and 8500 WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFTF36 -- securities Debt and 4600 WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFV803 -- securities Debt and 2300 WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFTL95 -- securities Debt and 14500 WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid debt-like JE00B78CGV99 -- securities Debt and 27800 WisdomTree Copper; fully paid debt-like GB00B15KXQ89 -- securities Debt and 61200 WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BYQY7H96 -- securities Debt and 86000 WisdomTree Agriculture; fully paid debt-like GB00B15KYH63 -- securities Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited Debt and 15800 WisdomTree Long USD Short GBP; fully paid debt-like JE00B3WPFZ34 -- securities Debt and 4850 WisdomTree Long GBP Short USD 3x Daily; fully paid debt-like JE00B3SBFZ51 -- securities Debt and 1050 WisdomTree Long CHF Short GBP; fully paid debt-like JE00B3SX3R93 -- securities Issuer Name: MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC Floating Rate Notes due 09/11/2026; fully paid; (Represented by notes to Debt and 30000000 bearer of USD200,000 each) debt-like XS3176435785 -- securities Floating Rate Notes due 07/11/2026; fully paid; (Represented by notes to Debt and 400000000 bearer of HKD2,000,000 each) debt-like XS3227283952 -- securities Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company Debt and 13000 IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP; fully paid debt-like XS3068771271 -- securities Debt and 6600 Cordillera Core Balanced Strategy ETP; fully paid debt-like XS2665005059 -- securities Debt and 330000 IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP; fully paid debt-like XS2901886445 -- securities Debt and 50000 Leverage Shares IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP; fully paid debt-like XS2875106242 -- securities Debt and 15000 Leverage Shares 2x Facebook ETP Securities due 05/12/2067; fully paid debt-like IE00BF03XP94 -- securities Debt and 15000 Leverage Shares 3x BP ETP Securities due 21/03/2071; fully paid debt-like XS2297636107 -- securities Debt and 270000 Leverage Shares 3x Disney ETP Securities; fully paid debt-like XS2335553801 -- securities Debt and 685000 Leverage Shares 3x Facebook ETP Securities due 04/06/2070; fully paid debt-like IE00BK5C1B80 -- securities Debt and 1500 Leverage Shares 3x Long Ferrari (RACE) ETP Securities; fully paid debt-like XS2595673190 -- securities Leverage Shares 3x Long Intel (INTC) ETP Securities due 15/09/2075; Debt and 3500 fully paid debt-like XS3068788838 -- securities Leverage Shares 3x Long Rheinmetall (RHM) ETP Securities due 15/09/2075; Debt and 19000 fully paid debt-like XS3103698299 -- securities Debt and 12000 Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities; fully paid debt-like XS2472195952 -- securities Debt and 9540 Leverage Shares 3x Microsoft ETP Securities due 04/06/2070; fully paid debt-like IE00BK5BZV36 -- securities Leverage Shares -3x Short Artificial Intelligence (AI) ETP Securities; Debt and 200000 fully paid debt-like XS2779861835 -- securities Debt and 85000 LS 1x Coinbase Tracker ETP; fully paid debt-like XS2338070282 -- securities Debt and 6500 LS Copper ETC; fully paid debt-like XS2702787875 -- securities Issuer Name: DB ETC plc Debt and 160000 db Physical Gold GBP Hedged ETC Securities due 01/04/2061; fully paid debt-like GB00B68FL050 -- securities Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited Debt and 10300 WisdomTree Physical Gold; fully paid debt-like JE00B1VS3770 -- securities Debt and 4700 WisdomTree Core Physical Gold; fully paid debt-like JE00BN2CJ301 -- securities Debt and 6000 WisdomTree Physical Palladium; fully paid debt-like JE00B1VS3002 -- securities Debt and 83000 WisdomTree Physical Silver; fully paid debt-like JE00B1VS3333 -- securities Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited Debt and 2600 (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; fully paid debt-like GB00B00FHZ82 -- securities Issuer Name: WisdomTree Hedged Metal Securities Limited Debt and 250000 WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged; fully paid debt-like JE00B7VG2M16 -- securities Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company Debt and 50000 WisdomTree Copper 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like IE00B8JVMZ80 -- securities Debt and 128000 WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short; fully paid debt-like XS2819843223 -- securities Debt and 9000 WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like IE00B7XD2195 -- securities Debt and 4500 WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like IE00B8HGT870 -- securities Debt and 4000000 WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid debt-like IE00B8JG1787 -- securities
If you have any queries relating to the above, please contact Listings Data Management at the FCA on 020 7066 8352.
Notes SEDOL numbers which are allocated by the London Stock Exchange as a Stock Exchange identifier may be found on their dealing notice. =-Denotes the security is being admitted to trading on the London Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. †Denotes the security is also being admitted to trading on Aquis Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. Denotes the security is also being admitted to trading on Euronext, a Recognised Investment Exchange. ~Denotes the security is also being admitted to trading on Cboe Europe, a Recognised Investment Exchange. ^Denotes the security is also being admitted to trading on Shanghai-London Stock Connect, a Recognised Investment Exchange. *Denotes the security is also being admitted to trading on IPSX Prime, a Recognised Investment Exchange. Notices issued by the FCA in respect of admission of securities to the Official List must be read in conjunction with notices issued by the relevant Recognised Investment Exchange in respect of admission of securities to trading on its markets.
