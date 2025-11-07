Anzeige
WKN: A3C9V4 | ISIN: BMG702782084 | Ticker-Symbol: FPO
München
07.11.25 | 09:09
0,220 Euro
-4,35 % -0,010
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
PETRA DIAMONDS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PETRA DIAMONDS LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1990,23411:10
07.11.2025 09:33 Uhr
Financial Conduct Authority: Official List Notice - Petra Diamonds Limited

DJ Official List Notice 

Financial Conduct Authority (-) 
Official List Notice 
07-Nov-2025 / 08:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 

07/11/2025, 08:00 
 
The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from 
the time and date of this notice:- 
 
Amount    Security Description                           Listing Category ISIN 
 
Issuer Name: Petra Diamonds Limited 
 
                                            Equity shares 
114236344   Ordinary Shares of 0.05p each; fully paid                (commercial   BMG702782084 --  
                                            companies) 

Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 
 
                                            Debt and 
38000     Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid         debt-like    IE00B43VDT70 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
33500     Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid          debt-like    IE00B579F325 --  
                                            securities 

Issuer Name: iShares Physical Metals plc 
 
                                            Debt and 
28000     Physical Platinum ETC; fully paid                    debt-like    IE00B4LHWP62 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
20000     iShares Physical Gold GBP Hedged ETC; fully paid             debt-like    IE000Q2P3ZQ3 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
875000    Physical Silver ETC; fully paid                     debt-like    IE00B4NCWG09 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
80036     iShares Physical Gold ETC; fully paid                  debt-like    IE00B4ND3602 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
50000     Physical Silver ETC; fully paid                     debt-like    IE00B4NCWG09 --  
                                            securities 

Issuer Name: capAI Plc 
 
                                            Equity shares 
20500000   Ordinary Shares of GBP0.0001 each; fully paid              (shell      GB00BV2FG348 --  
                                            companies) 

Issuer Name: NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA 
 
       Structured Notes (Phoenix) linked to the FTSE 100 Equally Weighted 45  Debt and 
2031750    Point Decrement Index due 07/11/2035; fully paid; (Represented by notes debt-like    XS2736747721 --  
       to bearer of GBP1.00 each)                        securities 
 
 
       Preference Share Linked Notes indexed to the Preference Shares      Debt and 
1406561    comprising Class 311 Equity Index-Linked Preference Shares issued by   debt-like    XS2736746913 --  
       Cannon Bridge Capital Ltd due 31/10/2035; fully paid; (Represented by  securities 
     notes to bearer of GBP1.00 each) 
 
 
       Preference Share Linked Notes indexed to the Preference Shares      Debt and 
168500    comprising Class 309 Equity Index-Linked Preference Shares issued by   debt-like    XS2736746756 --  
       Cannon Bridge Capital Ltd due 31/10/2035; fully paid; (Represented by  securities 
     notes to bearer of GBP1.00 each) 
 
 
       Preference Share Linked Notes indexed to the Preference Shares      Debt and 
234732    comprising Class 310 Equity Index-Linked Preference Shares issued by   debt-like    XS2736746830 --  
       Cannon Bridge Capital Ltd due 31/10/2035; fully paid; (Represented by  securities 
     notes to bearer of GBP1.00 each) 

Issuer Name: Graniteshares Financial plc 
 
                                            Debt and 
500000    GraniteShares 3x Long MicroStrategy Daily ETP Securities; fully paid   debt-like    XS2617255760 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
1500000    GraniteShares 3x Short NVIDIA Daily ETP Securities; fully paid      debt-like    XS2842095676 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
1000000    GraniteShares 3x Short Palantir Daily ETP Securities; fully paid     debt-like    XS3069876582 --  
                                            securities 

Issuer Name: Xtrackers ETC plc 
 
                                            Debt and 
85000     Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities due 23/04/2080; fully paid   debt-like    DE000A2T0VU5 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
24000     Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities due 30/04/2080; fully paid  debt-like    DE000A2T0VS9 --  
                                            securities 

Issuer Name: 21Shares AG 
 
                                            Debt and 
60000     21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid    debt-like    CH1209763130 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
70000     21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product (AETH); fully paid   debt-like    CH0454664027 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
20000     21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid       debt-like    CH0454664001 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
20000     21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid     debt-like    CH1199067674 --  
                                            securities 

Issuer Name: Alkemy Capital Investments PLC 
 
20000     Ordinary Shares of GBP0.02 each; fully paid               Equity shares  GB00BMD6C023 --  
                                            (transition) 

Issuer Name: Solvonis Therapeutics Plc 
 
23636362   Ordinary Shares of GBP0.001 each; fully paid               Equity shares  GB00BMD1Z199 --  
                                            (transition) 

Issuer Name: Amicorp FS (UK) plc 
 
718538    Ordinary Shares of USD0.001 each; fully paid               Equity shares  GB00BNTWWT07 --  
                                            (transition) 

Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 
 
                                            Debt and 
82000     WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid       debt-like    GB00BJYDH394 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
79000     WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid        debt-like    GB00BJYDH287 --  
                                            securities 

Issuer Name: Invesco Digital Markets plc 
 
                                            Debt and 
9000     Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid             debt-like    XS2376095068 --  
                                            securities 

Issuer Name: iShares Digital Assets AG 
 
                                            Debt and 
1230000    Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid              debt-like    XS2940466316 --  
                                            securities 

Issuer Name: Mila Resources Plc 
 
5500000    Ordinary Shares of GBP0.001 each; fully paid               Equity shares  GB00BD4FCK53 --  
                                            (transition) 
 
 
16000000   Ordinary Shares of GBP0.001 each; fully paid               Equity shares  GB00BD4FCK53 --  
                                            (transition) 
 
 
3225806    Ordinary Shares of GBP0.001 each; fully paid               Equity shares  GB00BD4FCK53 --  
                                            (transition) 

Issuer Name: BARCLAYS BANK PLC 
 
2600000    Securities due 07/11/2030; fully paid; (Represented by notes to bearer  Securitised   XS3120783843 --  
       of GBP1.00 each)                             derivatives 
 
 
2600000    Securities due 07/11/2030; fully paid; (Represented by notes to bearer  Securitised   XS3120783926 --  
       of GBP1.00 each)                             derivatives 
 
 
2500000    Securities due 08/11/2032; fully paid; (Represented by notes to bearer  Securitised   XS3120784064 --  
       of GBP1.00 each)                             derivatives 

Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 
 
                                            Debt and 
8500     WisdomTree Silver; fully paid                      debt-like    GB00B15KY328 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
17800     WisdomTree Wheat 2x Daily Leveraged; fully paid             debt-like    JE00BDD9QC84 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
80000     WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid                debt-like    JE00B24DKC09 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
62500     WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged; fully paid             debt-like    JE00B2NFTW01 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
67000     WisdomTree Aluminium; fully paid                     debt-like    GB00B15KXN58 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
7900     WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short; fully paid           debt-like    JE00B24DK975 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
750      WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid             debt-like    JE00B24DKH53 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
8500     WisdomTree Wheat; fully paid                       debt-like    JE00BN7KB664 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
24000     WisdomTree Sugar; fully paid                       debt-like    GB00B15KY658 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
16700     WisdomTree Soybeans; fully paid                     debt-like    GB00B15KY542 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
66200     WisdomTree Natural Gas; fully paid                    debt-like    JE00BN7KB334 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
11000     WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid             debt-like    JE00B2NFTS64 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
4600000    WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid          debt-like    JE00BDD9Q956 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
22800     WisdomTree Corn 2x Daily Leveraged; fully paid              debt-like    JE00B2NFTG43 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
392000    WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid                   debt-like    GB00B15KXV33 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
8500     WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged; fully paid             debt-like    JE00B2NFTF36 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
4600     WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid             debt-like    JE00B2NFV803 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
2300     WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid              debt-like    JE00B2NFTL95 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
14500     WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid                  debt-like    JE00B78CGV99 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
27800     WisdomTree Copper; fully paid                      debt-like    GB00B15KXQ89 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
61200     WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged; fully paid             debt-like    JE00BYQY7H96 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
86000     WisdomTree Agriculture; fully paid                    debt-like    GB00B15KYH63 --  
                                            securities 

Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 
 
                                            Debt and 
15800     WisdomTree Long USD Short GBP; fully paid                debt-like    JE00B3WPFZ34 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
4850     WisdomTree Long GBP Short USD 3x Daily; fully paid            debt-like    JE00B3SBFZ51 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
1050     WisdomTree Long CHF Short GBP; fully paid                debt-like    JE00B3SX3R93 --  
                                            securities 

Issuer Name: MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC 
 
       Floating Rate Notes due 09/11/2026; fully paid; (Represented by notes to Debt and 
30000000   bearer of USD200,000 each)                        debt-like    XS3176435785 --  
                                            securities 
 
 
       Floating Rate Notes due 07/11/2026; fully paid; (Represented by notes to Debt and 
400000000   bearer of HKD2,000,000 each)                       debt-like    XS3227283952 --  
                                            securities 

Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 
 
                                            Debt and 
13000     IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP; fully paid       debt-like    XS3068771271 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
6600     Cordillera Core Balanced Strategy ETP; fully paid            debt-like    XS2665005059 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
330000    IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP; fully paid           debt-like    XS2901886445 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
50000     Leverage Shares IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP; fully paid    debt-like    XS2875106242 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
15000     Leverage Shares 2x Facebook ETP Securities due 05/12/2067; fully paid  debt-like    IE00BF03XP94 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
15000     Leverage Shares 3x BP ETP Securities due 21/03/2071; fully paid     debt-like    XS2297636107 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
270000    Leverage Shares 3x Disney ETP Securities; fully paid           debt-like    XS2335553801 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
685000    Leverage Shares 3x Facebook ETP Securities due 04/06/2070; fully paid  debt-like    IE00BK5C1B80 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
1500     Leverage Shares 3x Long Ferrari (RACE) ETP Securities; fully paid    debt-like    XS2595673190 --  
                                            securities 
 
 
       Leverage Shares 3x Long Intel (INTC) ETP Securities due 15/09/2075;   Debt and 
3500     fully paid                                debt-like    XS3068788838 --  
                                            securities 
 
 
       Leverage Shares 3x Long Rheinmetall (RHM) ETP Securities due 15/09/2075; Debt and 
19000     fully paid                                debt-like    XS3103698299 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
12000     Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities; fully paid        debt-like    XS2472195952 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
9540     Leverage Shares 3x Microsoft ETP Securities due 04/06/2070; fully paid  debt-like    IE00BK5BZV36 --  
                                            securities 
 
 
       Leverage Shares -3x Short Artificial Intelligence (AI) ETP Securities;  Debt and 
200000    fully paid                                debt-like    XS2779861835 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
85000     LS 1x Coinbase Tracker ETP; fully paid                  debt-like    XS2338070282 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
6500     LS Copper ETC; fully paid                        debt-like    XS2702787875 --  
                                            securities 

Issuer Name: DB ETC plc 
 
                                            Debt and 
160000    db Physical Gold GBP Hedged ETC Securities due 01/04/2061; fully paid  debt-like    GB00B68FL050 --  
                                            securities 

Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited 
 
                                            Debt and 
10300     WisdomTree Physical Gold; fully paid                   debt-like    JE00B1VS3770 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
4700     WisdomTree Core Physical Gold; fully paid                debt-like    JE00BN2CJ301 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
6000     WisdomTree Physical Palladium; fully paid                debt-like    JE00B1VS3002 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
83000     WisdomTree Physical Silver; fully paid                  debt-like    JE00B1VS3333 --  
                                            securities 

Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited 
 
                                            Debt and 
2600     (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; fully paid        debt-like    GB00B00FHZ82 --  
                                            securities 

Issuer Name: WisdomTree Hedged Metal Securities Limited 
 
                                            Debt and 
250000    WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged; fully paid         debt-like    JE00B7VG2M16 --  
                                            securities 

Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company 
 
                                            Debt and 
50000     WisdomTree Copper 3x Daily Leveraged; fully paid             debt-like    IE00B8JVMZ80 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
128000    WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short; fully paid            debt-like    XS2819843223 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
9000     WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged; fully paid             debt-like    IE00B7XD2195 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
4500     WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged; fully paid              debt-like    IE00B8HGT870 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
4000000    WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid               debt-like    IE00B8JG1787 --  
                                            securities

If you have any queries relating to the above, please contact Listings Data Management at the FCA on 020 7066 8352. 

Notes 
 
SEDOL numbers which are allocated by the London Stock Exchange as a Stock Exchange identifier may be found on their 
dealing notice. 
=-Denotes the security is being admitted to trading on the London Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. 
†Denotes the security is also being admitted to trading on Aquis Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. 
Denotes the security is also being admitted to trading on Euronext, a Recognised Investment Exchange. 
~Denotes the security is also being admitted to trading on Cboe Europe, a Recognised Investment Exchange. 
^Denotes the security is also being admitted to trading on Shanghai-London Stock Connect, a Recognised Investment 
Exchange. 
*Denotes the security is also being admitted to trading on IPSX Prime, a Recognised Investment Exchange. 
Notices issued by the FCA in respect of admission of securities to the Official List must be read in conjunction with 
notices issued by the relevant Recognised Investment Exchange in respect of admission of securities to trading on its 
markets.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Category Code: NOT 
TIDM:     - 
LEI Code:   2138003EUVPJRRBEPW94 
Sequence No.: 407461 
EQS News ID:  2225460 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
