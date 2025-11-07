Aktuell geht es um acht Batteriespeicherprojekte mit einer Leistung von jeweils 2,5 Megawatt und einer Kapazität von 5 Megawattstunden, wovon drei bereits eine Netzanschlusszusage besitzen. Sie sind für den Handel an den Strommärkten ausgelegt. Die SD GmbH & Co. EE KKG will Investoren Zugang zum Batteriespeichermarkt öffnen. Konkret geht es um Stand-alone-Speicherprojekte mit jeweils 2,5 Megawatt Leistung und 5 Megawattstunden Kapazität. Aktuell gehe es um acht Anlagen in Deutschland, wovon drei bereits Netzanschlusszusagen besitzen, sagt SD-Gründer Siegfried Danner auf Nachfrage von pv magazine. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland