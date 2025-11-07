Aktuell geht es um acht Batteriespeicherprojekte mit einer Leistung von jeweils 2,5 Megawatt und einer Kapazität von 5 Megawattstunden, wovon drei bereits eine Netzanschlusszusage besitzen. Sie sind für den Handel an den Strommärkten ausgelegt. Die SD GmbH & Co. EE KKG will Investoren Zugang zum Batteriespeichermarkt öffnen. Konkret geht es um Stand-alone-Speicherprojekte mit jeweils 2,5 Megawatt Leistung und 5 Megawattstunden Kapazität. Aktuell gehe es um acht Anlagen in Deutschland, wovon drei bereits Netzanschlusszusagen besitzen, sagt SD-Gründer Siegfried Danner auf Nachfrage von pv magazine. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.