Der Hersteller von Verteidigungselektronik erfreut sich über eine hohe Nachfrage nach Sensoren und Optronik. Der Auftragseingang von Hensoldt stieg in den ersten neun Monaten stärker als erwartet. Auch Umsatz und Gewinn übertrafen die Schätzungen. An der Börse gehört die Hensoldt-Aktie am Freitag im frühen zu den besten Werten im MDAX. Hensoldt, Spezialist für Sensoren und Radarsysteme für Plattformen wie den Eurofighter-Jet, ist einer der Hauptnutznießer des 100 Milliarden Euro schweren Sonderfonds ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.