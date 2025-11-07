Der Hersteller von Verteidigungselektronik erfreut sich über eine hohe Nachfrage nach Sensoren und Optronik. Der Auftragseingang von Hensoldt stieg in den ersten neun Monaten stärker als erwartet. Auch Umsatz und Gewinn übertrafen die Schätzungen. An der Börse gehört die Hensoldt-Aktie am Freitag im frühen zu den besten Werten im MDAX. Hensoldt, Spezialist für Sensoren und Radarsysteme für Plattformen wie den Eurofighter-Jet, ist einer der Hauptnutznießer des 100 Milliarden Euro schweren Sonderfonds ...Den vollständigen Artikel lesen ...
