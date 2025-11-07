Zürich - Am 6. November wurden im Zürcher Kongresshaus die begehrten «Best of Swiss Apps»-Awards verliehen. Aus 136 Einreichungen zeichnete die Jury 50 innovative App-Projekte aus - zehn davon mit Gold. Den Titel «Master of Swiss Apps 2025» sicherte sich White Risk. Die Schweizer App-Branche ist um viele Erfolgsgeschichten reicher: An der heutigen Award Night von Best of Swiss Apps wurden insgesamt 50 Trophäen in zehn Kategorien vergeben. 136 Projekte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.