Zürich - Am 6. November wurden im Zürcher Kongresshaus die begehrten «Best of Swiss Apps»-Awards verliehen. Aus 136 Einreichungen zeichnete die Jury 50 innovative App-Projekte aus - zehn davon mit Gold. Den Titel «Master of Swiss Apps 2025» sicherte sich White Risk. Die Schweizer App-Branche ist um viele Erfolgsgeschichten reicher: An der heutigen Award Night von Best of Swiss Apps wurden insgesamt 50 Trophäen in zehn Kategorien vergeben. 136 Projekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab