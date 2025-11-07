Zürich - Als Unternehmen im Bereich der On-Chain-Kapitalmärkte hat Obligate eine Kapitalerhöhung in Höhe von 3 Millionen US-Dollar abgeschlossen, die von Exponential Science Capital zusammen mit einer öffentlichen Crowdfunding-Kampagne durchgeführt wurde. Dank der wachsenden Nachfrage nach On-Chain-Anlageprodukten und maßgeschneiderten Tokenisierungslösungen hat Obligate die Gewinnzone erreicht und sich damit für nachhaltiges Wachstum positioniert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab