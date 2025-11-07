Stuttgart (www.anleihencheck.de) - General Motors Financial Co. Inc. sichert sich mit einer neuen Anleihe (ISIN US37045XFL55/ WKN A4EJ7U) bis zu 1 Milliarde US-Dollar frische Mittel am Kapitalmarkt, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Kupon von 4,200% jährlich, die Zinszahlungen würden halbjährlich erfolgen. Der erste Zinstermin sei am 27. April 2026, das Laufzeitende liege am 27. Oktober 2028. Die Mindeststückelung betrage 1.000 US-Dollar. Die aktuelle Rendite bis zur Endfälligkeit belaufe sich - ausgehend vom Kurs von 99,75% - auf etwa 4,29% (Stand: 05.11.2025). Die Anleihe enthalte keine Nachrangklausel und sei in US-Dollar notiert. Fitch bewerte General Motors Financial mit einem BBB-Rating. (Bonds weekly Ausgabe vom 06.11.2025) (07.11.2025/alc/n/a) ...

