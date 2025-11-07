EQS-News: Hisense / Schlagwort(e): Miscellaneous

Hisense beschleunigt ESG-Strategie mit KI-gesteuerten Nachhaltigkeits-Meilensteinen



07.11.2025 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



QINGDAO, China, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, gab heute die Fortschritte bei der Umsetzung seiner Umwelt-, Sozial- und Governance-Aktivitäten (ESG) bekannt, mit denen das Unternehmen die in seinem ESG-Bericht 2024 dargelegten strategischen Verbesserungen vorantreibt. Hisense setzt auf "Technologie mit KI" und beschleunigt verantwortungsvolle Innovationen in den Bereichen Produktion, soziale Auswirkungen sowie Governance durch einen zweigleisigen Ansatz von "Intelligenz und grüner Entwicklung". Kürzlich wurde das Werk von Hisense Hitachi in Huangdao vom Weltwirtschaftsforum als weltweit erstes Nachhaltigkeits-Leuchtturmwerk im VRF-Sektor ausgezeichnet - und als einziges duales Leuchtturmwerk - und markiert damit einen Meilenstein bei der Anwendung von KI sowie Digitalisierung zur Förderung einer nachhaltigen Produktion. Strategisches Upgrade: ESG als Kernstück Hisense hat ESG in seine sechs Kernstrategien aufgenommen, um das Wachstum mit der langfristigen Vision des Aufbaus eines Unternehmens und einer Marke von Weltrang in Einklang zu bringen. Das Unternehmen hat sich ehrgeizige Ziele für die Verringerung des Kohlenstoffausstoßes gesetzt, die bis 2026 erreicht werden sollen, um bis 2050 kohlenstoffneutral zu sein, und setzt weiterhin auf Nachhaltigkeit als wichtigen Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit. Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz und grüner Entwicklung gestaltet Hisense die Produktion, die Lieferketten und die Produkte neu, um sicherzustellen, dass der technologische Fortschritt einen gemeinsamen Wert schafft. AI für umweltfreundliche Produktion Hisense treibt seinen kohlenstoffarmen Wandel durch die Integration von KI und umweltfreundlicher Fertigung voran. In ihrem ersten Whitepaper zur Kohlenstoffneutralität werden Fahrpläne und Aktionspläne vorgestellt. Das Unternehmen hat zu mehr als 130 umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen technischen Standards beigetragen, vier kohlenstofffreie Fabriken, 17 nationale grüne Fabriken und sechs grüne Design-Vorzeigeunternehmen gegründet. 41 Fabriken sind gemäß ISO 14001 zertifiziert, was den Einsatz von Hisense für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit widerspiegelt. Technologie mit Wärme: Menschen und Ziele Für Hisense muss Technologie immer dem Menschen dienen. Das Unternehmen setzt sich seit langem für gemeinnützige Initiativen zur Förderung von Bildung, Inklusion und gesellschaftlicher Vitalität ein. Durch die Nutzung von KI-gestützten Plattformen verbessert Hisense die Reichweite sowie die Transparenz dieser Programme und stellt sicher, dass die Ressourcen effektiv eingesetzt werden. Diese Bemühungen wurden unter anderem mit dem "Ram Charan Management Practice Award" (Großer Preis) und dem "Forbes China Best ESG Employer" (bester Arbeitgeber in Umwelt, Soziales und verantwortungsvoller Unternehmensführung) ausgezeichnet. Weltweit hat Hisense eine Partnerschaft mit der UEFA-Stiftung geschlossen, um Kinder in Krankenhäusern in 22 Ländern mit Fußballstars in Kontakt zu bringen, war Mitveranstalter der Barrier-Free Championship, um integratives Sportschauen zu fördern, und hat ein Fußballprogramm in Indonesien ins Leben gerufen, das 60 Schulmannschaften unterstützt - alles Teil des Einsatzes von Hisense für "Innovating a Brighter Life" für Menschen überall. Hervorragende Governance und Compliance Die ESG-Fortschritte von Hisense werden durch eine starke Unternehmensführung untermauert. Im Jahr 2024 erhielt das Unternehmen die Zertifizierung GB/T 35770-2022 / ISO 37301 Compliance Management System, die sieben Schlüsselbereiche abdeckt, darunter Unternehmensführung, Arbeitsrecht, Umweltschutz, Korruptionsbekämpfung sowie die Einhaltung von Handelsbestimmungen. Blick in die Zukunft Das Jahr 2025 kennzeichnet das erste Jahr, in dem Hisense KI in vollem Umfang in seinem gesamten Ökosystem einsetzt und die Integration von KI in Forschung, Produktion, Lieferung sowie Service beschleunigt. Durch die Verbindung von intelligenter Innovation und Nachhaltigkeit ist Hisense bestrebt, reproduzierbare Lösungen für die globale ESG-Agenda zu schaffen und Millionen Haushalte weltweit mit warmer Technologie zu versorgen. Informationen zu Hisense Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023-Q12025). Als offizieller Sponsor der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 setzt sich Hisense für globale Sportpartnerschaften ein, um ein weltweites Publikum anzusprechen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814099/image.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-beschleunigt-esg-strategie-mit-ki-gesteuerten-nachhaltigkeits-meilensteinen-302607398.html



07.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News