Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft kaum verändert. Damit folgt er den tendenziell negativen Vorgaben aus den USA und Asien. Dass die Abgaben eher moderat ausfallen, begründen Händler mit den Einbussen vom Vortag. Damit habe der hiesige Markt schon etwas korrigiert. Ob sich die Abgaben noch verstärken, bleibe abzuwarten. Es könnte nämlich gut sein, dass die Anleger vor dem Wochenende eher nochmals Gewinne mitnehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab