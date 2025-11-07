Nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens soll die Grundsteinlegung für den bisher wohl größten Batteriespeicher in Deutschland im zweiten Quartal nächsten Jahres erfolgen. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2027/Anfang 2028 vorgesehen. Leag hat den Bau seines ersten "Giga-Batteriespeichers" angekündigt. Es sei ein Liefervertrag mit Fluence für die "GigaBattery Jänschwalde 1000" mit 1000 Megawatt Leistung und 4000 Megawattstunden Kapazität abgeschlossen worden. Das ist bisher in dieser Dimension das größte Batteriespeicher-Projekt in Deutschland. Die Grundsteinlegung soll nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens ...

