Die Aktionäre von Tesla haben am Donnerstag mit einer Mehrheit von 75 Prozent der abgegebenen Stimmen ein Rekord-Vergütungspaket für CEO und Großaktionär Elon Musk genehmigt. Es soll den reichsten Mann der Welt mit zusätzlichen Aktien im Gegenwert von bis zu einer Billion Dollar für weitere zehn Jahre an Bord halten. Bereits vor zwei Monaten, als die Idee des Tesla-Verwaltungsrats bekannt wurde, Elon Musk solle in den nächsten zehn Jahren eine Vergütung ...

