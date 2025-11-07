Die STRATEC SE (SBS, SDAX) steigert in den ersten neun Monaten 2025 den Umsatz auf 175,6 Mio. € (+1,5 %; wb: +2,5 %). Im Q3 drückt jedoch die Lieferkette: 56,998 Mio. € Umsatz (-5,4 %; wb: -3,4 %). Grund sind handelspolitische Spannungen und temporäre Engpässe bei einem Magnettyp, die Systemauslieferungen verzögern - ein Teil wird voraussichtlich erst im Q1/2026 aufgeholt. Positiv: Development & Services wachsen zweistellig, die Nachfrage nach Lifecycle-Transfers zieht an. Profitabilität: Margenrückgang - Mix, FX und Serviceteile belasten Trotz Effizienzprogramm sinkt das adj. EBITDA in 9M auf ...

