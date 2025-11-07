Der Hersteller von KI-Servern Super Micro Computer hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Trotz eines kurzfristigen Margenrückgangs und eines Umsatzeinbruchs bleibt das Unternehmen auf Wachstumskurs - getrieben vom Boom der KI-Rechenzentren und einem steigenden Investitionsvolumen in die IT-Infrastruktur. Quartalsergebnisse bleiben hinter Erwartungen zurück Am 4. November 2025 meldete Super Micro Computer ...

