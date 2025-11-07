FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.11.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2470 (2490) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HIKMA PHARMA TARGET TO 2100 (2300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 75 (85) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 23 (24) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WISE PRICE TARGET TO 1250 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1210 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 510 (425) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS CK INFRASTRUCTURE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 620 PENCE - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2420 (2550) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN CUTS ITV PRICE TARGET TO 74 (75) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2100 (2400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 1840 (1915) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WISE PRICE TARGET TO 940 (990) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES FRONTIER DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 580 (390) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2900 (2625) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1700 (1200) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS WEIR GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 2900 (2570) PENCE - GOLDMAN CUTS WISE PRICE TARGET TO 1500 (1550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 15504 (15163) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 763 (736) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1254 (1244) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 400 (355) PENCE - 'BUY' - INVESTEC REINITIATES AVON TECHNOLOGIES WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2300 PENCE - JEFFERIES CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HIKMA PHARMACEUTICALS PRICE TARGET TO 2360 (2575) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 40 (45) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 460 (205) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES GSK PRICE TARGET TO 1500 (1400) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS SAINSBURY TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 336 (295) PENCE - RBC CUTS SABRE INSURANCE TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 135 (170) PENCE - UBS RAISES BRITISH LAND TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 435 (410) PENCE - UBS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2550 (2500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 365 (330) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 440 (415) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3450 (3200) PENCE - 'BUY'
- JPMORGAN RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 770 (765) PENCE - 'UNDERWEIGHT'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News