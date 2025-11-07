Die ASML-Aktie zählt weiterhin zu den Lieblingen der Anleger - und der Analysten. Derzeit empfehlen 30 von 42 Experten, die sich näher mit dem niederländischen Chipausrüster beschäftigen, den Titel zum Kauf. Zehn Analysten bewerten die Aktie neutral, und selbst nach der jüngsten Kursrally wurden nur zwei Verkaufsempfehlungen ausgesprochen. Seit heute gibt es sogar ein neues Top-Kursziel aus einem renommierten Haus.Die Analysten von Rothschild & Co Redburn haben ihre Einstufung von Neutral auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
