Das neue Gerät des Ulmer Unternehmens verfügt über eine n DC-Eingang für drei Kilowatt Photovoltaik-Leistung. Die Heizleistung lässt sich stufenlos zwischen 0 und 1000 Watt regeln. Der Heizstab kostet 549 Euro brutto und ist für Warmwasserspeicher bis 500 Liter konzipiert. Fothermo System hat mit dem "ROD-1000" einen neuen Photovoltaik-Heizstab für die direkte solar-elektrische Warmwasserbereitung auf den Markt gebracht. Das Gerät verfügt über einen DC-Eingang für bis zu 3000 Watt Modulleistung. Zudem lässt sich die Heizleistung stufenlos zwischen 0 und 1000 Watt regeln, wie das Unternehmen erklärte. ...

