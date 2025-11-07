Photonische Strukturen sollen Solarzellen mit stark verbesserten Eigenschaften ermöglichen. Ein internationales Forschungsteam um den Freiburger Photovoltaik-Forscher Stefan Glunz erhält eine Förderung vom Europäische Forschungsrat (ERC) für die Erforschung dieser neuen Solarzellen. Der Photovoltaik-Forscher Stefan Glunz erhält einen Synergy Grant des Europäischen Forschungsrates (ERC). Mit Synergy Grants fördert der ERC internationale interdisziplinäre Forschungsteams, deren Arbeiten die Kriterien ...

