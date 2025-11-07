Berlin - Ein Jahr nach der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten lobt Jens Spahn (CDU) die Außenpolitik der neuen US-Regierung. "Sie hat Israel Frieden gebracht, das ist auf jeden Fall ein Erfolg der Außenpolitik von Donald Trump", sagte Spahn dem ARD-Hauptstadtstudio.
Ob diese Politik auf Monate und Jahre "wirklich trägt", sei jetzt noch nicht sicher zu sagen. Ein Vorbild will Spahn in Trumps Stil nicht sehen, aber: "Man muss schon anerkennen: kein anderer Staat hat es vermocht, so Druck auszuüben auf beide Seiten. Das Gleiche gilt im Blick auf die Ukraine".
Und weiter: "Diese Herangehensweise in Deals, dieses manchmal befremdlich Persönliche, das irritiert", so Spahn. Aber immerhin sei der Prozess jetzt begonnen.
