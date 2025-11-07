Zürich - Sinkende Kurse prägen zum Wochenschluss den Handel am Schweizer Aktienmarkt. Dabei hat der Markt zunächst noch etwas fester tendiert. Doch mangels Impulsen liessen die Anschlusskäufe nach und die Gewinne schmolzen wieder ab und machen nun einer leicht negativen Tendenz Platz. Die Abgaben könnten sich durchaus noch verstärken, falls die Anleger vor dem Wochenende wie schon an den Vortagen erneut Gewinne einstreichen sollten, heisst es am ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.