Die Krones-Aktie profitiert am Freitag sehr stark von den guten Quartalszahlen und steigt in der Spitze um +10%. Dieser Wert konnte nicht gehalten werden, aktuell gewinnt sie +2,8% und steht bei 123,40 €. Damit ist sie der größte Gewinner im MDAX. Seit dem Allzeithoch im Mai bei 144 € beträgt der Rückgang immer noch rund -12%. Kann dieser Kursrekord übertroffen werden? Profitabler Wachstumskurs Seit drei Quartalen in Folge befindet sich das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...