Frische Quartalszahlen und die Nachricht, dass Zalando eine längerfristige strategische Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) bis zum Jahr 2030 eingegangen ist, haben die Zalando-Aktie am gestrigen Donnerstag um mehr als zehn Prozent nach oben geschoben. Am heutigen Freitag folgt allerdings die Gegenbewegung. Im Vorfeld der Quartalszahlen hatte die Zalando-Aktie deutlichere Kursverluste hinnehmen müssen. Am Markt war befürchtet worden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de