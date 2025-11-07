Die MAX Automation SE (ISIN: DE000A2DA588) meldet nach einem herausfordernden Jahresauftakt deutliche Verbesserungen im dritten Quartal. Der Umsatz lag in den ersten neun Monaten mit 246,3 Millionen Euro zwar noch 9,8 Prozent unter dem Vorjahreswert von 273,1 Millionen Euro, doch im zurückliegenden Quartal belebte sich das Geschäft spürbar. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen reduzierte sich auf 9,3 Millionen Euro nach 24,9 Millionen Euro im Vorjahr. Ursächlich waren die geringe Auslastung zu Jahresbeginn, verschobene Projekte sowie Einmalkosten im unteren einstelligen ...

