Beschluss MAX Automation SE, Hamburg Widerruf der Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) Auf Antrag des Emittenten wird die Zulassung der auf den Namen lautenden Stammaktien (ISIN: DE000A2DA588) zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 18.03.2026 wirksam. Die Zulassung zum regulierten Markt (General Standard) bleibt bestehen. Frankfurt am Main, 18.12.2025 Frankfurter Wertpapierbörse Geschäftsführung

