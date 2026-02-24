EQS-News: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Personalie

MAX Automation SE: Wechsel im Verwaltungsrat und im geschäftsführendem Direktorium



24.02.2026

MAX Automation SE: Wechsel im Verwaltungsrat und im geschäftsführenden Direktorium Hamburg, 24. Februar 2026 - Der Verwaltungsrat der MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588 ) hat Oliver Jaster mit Wirkung zum 1. April 2026 zum geschäftsführenden Direktor bestellt und zum CEO ernannt. Gleichzeitig scheidet Dr. Ralf Guckert mit Ablauf des 31. März 2026 aus dem geschäftsführenden Direktorium sowie aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus, bleibt der MAX Automation Gruppe aber als Vorstandsvorsitzender der Vecoplan AG, einem Tochterunternehmen der MAX Automation SE, erhalten. Oliver Jaster ist mit kurzer Unterbrechung seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats bzw. Aufsichtsrats der MAX Automation SE, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender, und ist mittelbar mit rund 66 % an der Gesellschaft beteiligt. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Oliver Jaster aufgrund seiner tiefen Kenntnis der Gruppe sowie seiner engen Anbindung an das operative Geschäft - insbesondere als Vorsitzender des Präsidialausschusses - die MAX Automation SE in der aktuellen Phase optimal führen wird. Die Bestellung erfolgt interimistisch. Parallel arbeitet der Verwaltungsrat an einer langfristigen Nachfolgelösung.



KONTAKT: Marcel Neustock

Investor Relations

Tel.: +49 - 40 - 8080 582 75

investor.relations@maxautomation.com

www.maxautomation.com



ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN: Susan Hoffmeister

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Tel.: +49 - 89 - 125 09 03 33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



ÜBER DIE MAX AUTOMATION SE Die MAX Automation SE mit Sitz in Hamburg ist eine mittelständische Finanz- und Beteiligungsgesellschaft, die sich auf das Management und den Erwerb von Beteiligungen an wachstums- und cashflowstarken Unternehmen in Nischenmärkten konzentriert. Die Produkte und Lösungen der Portfoliounternehmen werden in verschiedenen Endindustrien und für zahlreiche industrielle Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der Automobil-, Elektronik-, Recycling-, Rohstoffverarbeitungs- und Verpackungsindustrie sowie in der Medizintechnik. Seit 2015 ist die MAX Automation SE im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN DE000A2DA588). www.maxautomation.com



