Der Diagnostikspezialist Stratec (ISIN: DE000STRA555) sieht sich mit unerwarteten Herausforderungen in der Lieferkette konfrontiert. Handelspolitische Spannungen führen zu Engpässen bei bestimmten Magnettypen, die geringe Mengen Seltener Erden enthalten. Dies bremst die Auslieferung einiger Gerätelinien. Trotzdem konnte das Unternehmen den Umsatz in den ersten neun Monaten währungsbereinigt um 2,5 Prozent auf 175,6 Millionen Euro steigern. Nominal entspricht dies einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber den 173,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das adjustierte EBIT ging allerdings auf 12,8 Millionen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.