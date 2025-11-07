Der Diagnostikspezialist Stratec (ISIN: DE000STRA555) sieht sich mit unerwarteten Herausforderungen in der Lieferkette konfrontiert. Handelspolitische Spannungen führen zu Engpässen bei bestimmten Magnettypen, die geringe Mengen Seltener Erden enthalten. Dies bremst die Auslieferung einiger Gerätelinien. Trotzdem konnte das Unternehmen den Umsatz in den ersten neun Monaten währungsbereinigt um 2,5 Prozent auf 175,6 Millionen Euro steigern. Nominal entspricht dies einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber den 173,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das adjustierte EBIT ging allerdings auf 12,8 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
