Der Softwarespezialist Fabasoft (ISIN: AT0000785407) hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität zugelegt. Von April bis September kletterten die Erlöse um 2,6 Prozent auf 43,6 Millionen Euro nach 42,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Besonders erfreulich entwickelte sich dabei der Anteil wiederkehrender Umsätze, der von 57,0 auf 59,8 Prozent stieg. Dies verleiht dem Geschäftsmodell mehr Planbarkeit und Stabilität. Das EBIT legte sogar um 10,4 Prozent auf 7,3 Millionen Euro zu, während das EBITDA von 10,6 auf 11,1 Millionen Euro wuchs. ...

