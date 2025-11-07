Nachdem bereits eine Reihe von Landgerichten geurteilt hatten, dass Käufer gedrosselter Senec-Speicher Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises haben, hat nun auch das Landgericht Hildesheim zugunsten eines Verbrauchers entschieden. Das Landgericht Hildesheim hat am 29. Oktober 2025 (Az. 7 O 42/24) entschieden, dass ein Verbraucher Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises für einen mangelhaften Stromspeicher von Senec hat. Die Beklagte Senec-Händler wurde verurteilt, 8.913,10 Euro nebst Zinsen zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
