Tesla (ISIN US88160R1014) hat einen weiteren Wendepunkt in seiner Unternehmensgeschichte erreicht. Mit der Zustimmung der Aktionäre zu Elon Musks gigantischem Vergütungspaket ist die Unsicherheit über die Führungsfrage vorerst vom Tisch. Der Tesla-Chef erhält damit die Möglichkeit, in den kommenden Jahren bis zu zwölf Aktienpakete zu beziehen. Voraussetzung ist, das Unternehmen erreicht ehrgeizige operative und finanzielle Ziele. Für den Kapitalmarkt bedeutet die Entscheidung eine klare Weichenstellung: Stabilität im Management und die Aussicht auf eine Fortsetzung der technologischen Expansion. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
