2024 versuchte die Zurich ihr deutsches Leben-Portfolio zu verkaufen, was jedoch scheiterte. Die Gesellschaft will es darauf allerdings nicht beruhen lassen und plant weiterhin, ihr deutsches Leben-Geschäft zu veräußern. Wer daran als potenzieller Käufer interessiert ist, ist aber nicht bekannt. Es ist nun schon fast zwei Jahre her, da platzte der Deal zwischen dem Run-off-Spezialisten Viridium und der Zurich Gruppe, bei dem über 700.000 deutsche Lebensversicherungsverträge des Schweizer Versicherers ...

