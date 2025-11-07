Die Schweizer Bundesbahnen vergeben einen Milliardenauftrag an Siemens, doch die Aktie des Technologiekonzerns gerät unter Druck. Anleger reagieren verhalten auf die Neuigkeit und blicken stärker auf die konjunkturellen Risiken.Milliardenauftrag für neue Doppelstockzüge Die Schweizerische Bundesbahnen haben Siemens mit der Lieferung von 116 neuen Doppelstockzügen beauftragt. Der Auftragswert liegt bei rund 2 Milliarden Schweizer Franken, was ...

