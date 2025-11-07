Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz akquisitionsbedingt um 1,8 Prozent auf 154,2 Mio. Euro gesteigert, beim EBIT jedoch einen Rückgang verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das EBIT insbesondere wegen Sonderaufwendungen zur Umsetzung des Restrukturierungsprogramms auf -1,50 Mio. Euro (9M 2024: 3,97 Mio. Euro) deutlich gesunken. Das weitgehend abgeschlossene Programm habe zu einer Minderung der Belegschaft auf 914 Mitarbeiter (31.12.24: 984) geführt. Gleichzeitig seien hierfür Sonderaufwendungen über 4,0 Mio. Euro angefallen. Erste positive Effekte hiervon habe es aber bereits im dritten Quartal gegeben. Im Geschäftsjahr 2025 setze das Unternehmen auf eine liquiditätsschonende Strategie. Demnach seien für 2025 keine Akquisitionen vorgesehen. Zusammen mit dem hohen operativen Cashflow von 12,59 Mio. Euro (9M 2024: 9,91 Mio. Euro) habe sich der Bestand der liquiden Mittel auf 20,42 Mio. Euro (31.12.24: 16,46 Mio. Euro) erhöht. Gleichzeitig seien die Bankverbindlichkeiten auf 37,23 Mio. Euro (31.12.24: 49,03 Mio. Euro) reduziert worden. Dies habe zu einer sichtbaren Verbesserung der Bilanzrelationen geführt. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 16,00 Euro und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.11.2025, 11:40 Uhr)



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 06.11.2025 um 18:01 Uhr fertiggestellt und erstmals am 07.11.2025 um 10:00 Uhr veröffentlicht.

