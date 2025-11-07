Mitglieder des Europäischen Parlaments fordert die EU-Kommission auf, unverzüglich Maßnahmen gegen chinesische PV-Wechselrichter im europäischen Stromnetz zu ergreifen. Europa laufe Gefahr, seine verbleibenden Hersteller von PV-Wechselrichtern zu verlieren. Der europäische Photovoltaik-Industrieverband European Solar Manufacturing Council (ESMC) unterstützt einen Brief, in dem mehr als 30 Mitglieder des Europäischen Parlaments die Europäische Kommission auffordern, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
