Mitglieder des Europäischen Parlaments fordert die EU-Kommission auf, unverzüglich Maßnahmen gegen chinesische PV-Wechselrichter im europäischen Stromnetz zu ergreifen. Europa laufe Gefahr, seine verbleibenden Hersteller von PV-Wechselrichtern zu verlieren. Der europäische Photovoltaik-Industrieverband European Solar Manufacturing Council (ESMC) unterstützt einen Brief, in dem mehr als 30 Mitglieder des Europäischen Parlaments die Europäische Kommission auffordern, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.