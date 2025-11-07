Der US-Konzern verzeichnet weitere wichtige Fortschritte in seiner Biopharma-Sparte. Am gestrigen Donnerstag konnte Johnson & Johnson gleich zwei Marktzulassungen vonseiten der US-Zulassungsbehörde FDA verbuchen. Vor allem eine Vertriebsgenehmigung dürfte von besonderem Interesse sein. Denn Johnson & Johnson ist hier im Vorfeld eine milliardenschwere Wette eingegangen.Hintergrund: Mitte Januar hat Johnson & Johnson die Übernahme von Intra-Cellular für satte 14,6 Milliarden Dollar bekanntgegeben ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.