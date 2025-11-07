Der US-Konzern verzeichnet weitere wichtige Fortschritte in seiner Biopharma-Sparte. Am gestrigen Donnerstag konnte Johnson & Johnson gleich zwei Marktzulassungen vonseiten der US-Zulassungsbehörde FDA verbuchen. Vor allem eine Vertriebsgenehmigung dürfte von besonderem Interesse sein. Denn Johnson & Johnson ist hier im Vorfeld eine milliardenschwere Wette eingegangen.Hintergrund: Mitte Januar hat Johnson & Johnson die Übernahme von Intra-Cellular für satte 14,6 Milliarden Dollar bekanntgegeben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
