Über 111.000 Spinnen in einem einzigen Netz-Komplex! Warum zwei Einzelgänger-Arten in riesiger Zahl in einer Höhle an der griechisch-albanischen Grenze überleben können. In einer entlegenen Höhle an der Grenze zwischen Griechenland und Albanien haben Forscher den nach eigenen Angaben bislang grössten bekannten Spinnennetz-Komplex der Welt aufgespürt. Wie das internationale Team im Fachjournal «Subterranean Biology» berichtet, bedeckt das Netz eine ...

