Am Braunkohle-Kraftwerksstandort Jänschwalde soll der erste Gigawatt-Batteriespeicher in der Lausitz entstehen. Für die Giga-Battery Jänschwalde 1000 haben die Leag Clean Power GmbH und die Fluence Energy GmbH mit der Unterzeichnung eines umfangreichen Liefervertrages den Weg geebnet. Mit 1 Gigawatt Leistung und 4 GWh Speicherkapazität soll das gemeinsame Vorhaben bei der Stabilisierung des Stromnetzes und der […] Am Braunkohle-Kraftwerksstandort Jänschwalde soll der erste Gigawatt-Batteriespeicher ...

