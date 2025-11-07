Unter dem Titel "DynaNet" soll ein System für dynamische Netzentgelte zur Entlastung lokaler Netze entstehen. Ein Forschungskonsortium und die Stadtwerke Saarlouis führen hierzu einen Feldversuch durch. Das Forschungsprojekt "DynaNet" verfolgt das Ziel, Verbraucher mit variablen, KI-gestützten Preissignalen zu netzdienlichem Energieverbrauch zu motivieren und so zur Entlastung der Netze beizutragen sowie erneuerbare Energien besser zu integrieren. Die Förderung des Projekts mit Laufzeit von August dieses Jahres bis Juli 2028 übernimmt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Rahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
