Unter dem Titel "DynaNet" soll ein System für dynamische Netzentgelte zur Entlastung lokaler Netze entstehen. Ein Forschungskonsortium und die Stadtwerke Saarlouis führen hierzu einen Feldversuch durch. Das Forschungsprojekt "DynaNet" verfolgt das Ziel, Verbraucher mit variablen, KI-gestützten Preissignalen zu netzdienlichem Energieverbrauch zu motivieren und so zur Entlastung der Netze beizutragen sowie erneuerbare Energien besser zu integrieren. Die Förderung des Projekts mit Laufzeit von August dieses Jahres bis Juli 2028 übernimmt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Rahmen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.