Bisher dachte man, dass Dendriten nur an der Grenzfläche zwischen Elektrode und Elektrolyt entstehen. Doch sie können sich auch mitten im polymerbasierten Elektrolyten von Festkörperbatterien bilden. Diese Erkenntnis soll helfen, gefährliche Kurzschlüsse in künftigen Lithium-Batterien zu verhindern. Dendriten gelten als die gefährlichsten Zerstörer von Lithiumbatterien - winzige Metallstrukturen, die Kurzschlüsse verursachen können. Im schlimmsten Fall brennen oder explodieren die Batterien dadurch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
