Bisher dachte man, dass Dendriten nur an der Grenzfläche zwischen Elektrode und Elektrolyt entstehen. Doch sie können sich auch mitten im polymerbasierten Elektrolyten von Festkörperbatterien bilden. Diese Erkenntnis soll helfen, gefährliche Kurzschlüsse in künftigen Lithium-Batterien zu verhindern. Dendriten gelten als die gefährlichsten Zerstörer von Lithiumbatterien - winzige Metallstrukturen, die Kurzschlüsse verursachen können. Im schlimmsten Fall brennen oder explodieren die Batterien dadurch. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.