Die Zahlen von Vonovia für das dritte Quartal sind seit Mittwoch da - und die Reaktion am Markt fällt bislang verhalten aus. Die Anleger treten weiter auf die Bremse. Ganz anders die Analysten. Sie loben fast durchweg das jüngste Zahlenwerk und sehen teils erhebliches Aufwärtspotenzial bei der Aktie.Vonovia hat im dritten Quartal weitgehend im Rahmen der Erwartungen geliefert. Dennoch kam die Aktie nicht in Fahrt. An den Analystenstimmen liegt das allerdings nicht. Deutsche Bank Research zeigt sich ...

