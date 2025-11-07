© Foto: Gregor Fischer/dpa +++ dpa-Bildfunk

Zeit für Private Equity seine Geschäftsbücher zu öffnen: Am Freitag waren KKR und Brookfield an der Reihe. Dabei gibt es auch neue Rekorde.KKR meldet am Freitag einen Anstieg des Gewinns im dritten Quartal, der die Erwartungen der Wall Street übertraf, unterstützt durch starkes Fundraising, insbesondere in der Versicherungs- und Kreditabteilung. Der bereinigte Nettogewinn von 1,27?Milliarden US-Dollar, beziehungsweise 1,41?US-Dollar je Aktie, übertraf die durchschnittlich von Analysten erwarteten 1,17?Milliarden?US-Dollar, beziehungsweise 1,30 US-Dollar je Aktie. Die Aktien des Unternehmens stiegen vorbörslich um 6 Prozent. Die Aktie liegt in diesem Jahr jedoch um rund 19 Prozent im Minus. …