Borussia Dortmund hat heute die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (30.06.) veröffentlicht. Demnach konnte der Fußball-Bundesligist den Vorsteuergewinn von 1,7 auf 25,6 Millionen Euro deutlich steigern. Dies lag in erster Linie am Verkauf von Jamie Gittens an den FC Chelsea im Sommer. Für den Flügelspieler Gittens erhielt der BVB eine Ablösesumme von 56 Millionen Euro (durch leistungsabhängige Bonuszahlungen könnten es am Ende sogar 65 Millionen Euro werden). Dadurch ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.