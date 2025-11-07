Seit dem markanten Hoch, dass die Hensoldt-Aktie Anfang Oktober im Bereich von 117 Euro ausgebildet hatte, geht nicht mehr viel. Gewinnmitnahmen dominierten in den letzten Tagen und Wochen. Im Ergebnis wurde eine Menge charttechnisches Porzellan zerschlagen. Der Rücksetzer unter die 90er Marke trübte das Chartbild weiter ein. Neue Impulse müssen her, um die Aktie wieder auf Kurs zu bringen. Die am heutigen Freitag (07. November) veröffentlichten ...

