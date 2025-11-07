Wo lässt KI Kurse fallen?: Musk will bei Intel anklopfen, Affirm liefert sehr gut & Hensoldt

Kaum ist das Gehaltspaket für Musk von den Aktionären abgesegnet worden, da haut er den nächsten Plan raus: "Ich denke, wir werden wahrscheinlich eine gigantische Chipfabrik bauen müssen." Hier kommt Intel ins Spiel!Bislang steht bei den Anlegern im Vordergrund wer alles am Thema KI verdient. Aber "Künstliche Intelligenz" kann nicht nur Arbeitsplätze überflüssig machen, sie kann auch ganze Branchen ersetzen. Bei welchen Firmen steht das Geschäftsmodell durch "KI" auf immer dünnerem Eis? Thema des Tages: Interview mit Marcel Vogler: Die Diesruptionskraft von KI Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen! Begrüßung Interview Marcel Vogler: Disruptionskraft von KI …

