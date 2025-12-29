Die Deutsche Bank hat die Tesla-Aktie zu einem ihrer Top-Picks für 2026 erklärt - trotz möglicher Schwäche im klassischen E-Mobil-Geschäft. Die Analysten sehen dagegen große Gewinnpotenziale bei Robotaxis, humanoiden Robotern und KI-Geschäftsmodellen. Die Deutsche Bank hat sich kurz vor dem Jahreswechsel überraschend optimistisch zur Tesla-Aktie geäußert. Die Analysten erklärten sie zu einem der "Top-Picks" im Automobilsektor für das Jahr 2026 erklärt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
