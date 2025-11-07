© Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Der Gamingkonzern Take-Two hat die Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten "Grand Theft Auto VI" erneut verschoben - und sorgt damit für Enttäuschung bei Fans und Anlegern. Die Aktie dreht scharf ins Minus.Statt im Mai soll der mit Spannung erwartete Blockbuster nun am 19. November 2026 erscheinen. Die Aktie von Take-Two liegt am Freitag vorbörslich um über 7 Prozent, obwohl die Quartalszahlen über den Erwartungen lagen. CEO Strauss Zelnick verteidigte die Entscheidung gegenüber Investoren: "Es ist nie einfach, ein Veröffentlichungsdatum zu verschieben - aber wir haben es nie bereut." Ein Seitenhieb auf die Konkurrenz durfte nicht fehlen: Andere Studios hätten in der Vergangenheit …