LONDON, Ontario, Nov. 07, 2025. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gibt bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aduro Clean Technologies Europe B.V., eine unverbindliche Absichtserklärung ("LOI") über den geplanten Kauf von Grundstücken, Gebäuden und Ausrüstung im Zusammenhang mit einer Industriebrache in den Niederlanden zu einem Kaufpreis von 2 Millionen € unterzeichnet hat.

Aduro zahlt dem Verkäufer außerdem eine nicht erstattungsfähige Gebühr in Höhe von 33.782 € für die exklusive Nutzung der Immobilie während der Due-Diligence-Phase. Die Liegenschaft wird als potenzieller Standort für die Demonstrationsanlage von Aduro geprüft und stellt den nächsten Schritt in der strukturierten Skalierung des Unternehmens von seiner Pilotanlage für das Verfahren der nächsten Generation (Next Generation Process, NGP) dar. Die Absichtserklärung ist unverbindlich, und die geplante Transaktion unterliegt weiterhin der Due Diligence, der Aushandlung endgültiger Vereinbarungen sowie den üblichen Bedingungen und Genehmigungen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Transaktion wie vorgesehen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Highlights:

Due-Diligence-Phase: bis zum 15. Januar 2026; mit geplantem Abschluss am oder vor dem 28. Februar 2026 (übliche Genehmigungen/Bedingungen).

Vorteile von Brachflächen: bestehendes Industriegebäude und Infrastruktur mit etablierten Versorgungsleistungen, die erwartungsgemäß das Ausführungsrisiko und die Kapitalintensität reduzieren, sodass der Hauptfokus mit den entsprechenden Ressourcen auf die Integration zwischen dem Verfahren der nächsten Generation (NGP) und der Konzeption und Realisierung der Demonstrationsanlage gelegt werden kann.

bestehendes Industriegebäude und Infrastruktur mit etablierten Versorgungsleistungen, die erwartungsgemäß das Ausführungsrisiko und die Kapitalintensität reduzieren, sodass der Hauptfokus mit den entsprechenden Ressourcen auf die Integration zwischen dem Verfahren der nächsten Generation (NGP) und der Konzeption und Realisierung der Demonstrationsanlage gelegt werden kann. Zeitplan: Endgültige Standortentscheidung bis Januar 2026; die Demonstrationsanlage soll Anfang 2027 betriebsbereit sein.

Endgültige Standortentscheidung bis Januar 2026; die Demonstrationsanlage soll Anfang 2027 betriebsbereit sein. Optionswert: Mögliche zukünftige Erweiterung auf eine kommerzielle Kapazität von bis zu ~25.000 t/a am selben Standort im Rahmen der bestehenden Infrastruktur und Fixkosten.

Mögliche zukünftige Erweiterung auf eine kommerzielle Kapazität von bis zu ~25.000 t/a am selben Standort im Rahmen der bestehenden Infrastruktur und Fixkosten. Strategische Eignung: Verfügbarkeit von Einsatzmaterialien und Steamcracker-Anlagen mit flüssigen Einsätzen; entspricht den Kreislaufwirtschaftszielen der EU-Verpackungsverordnung (PPWR).



Anfang Oktober 2025 hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es im Rahmen seines Demonstrationsanlagenprogramms ein globales Standortauswahlverfahren mit Schwerpunkt auf Standorten in Kanada, Europa und Mexiko eingeleitet hat. Das Projekt zur Standortauswahl ist zügig vorangeschritten, und das Unternehmen hat inzwischen eine Auswahlliste mit potenziellen Standorten zusammengestellt, beginnend mit den Niederlanden.

Die Absichtserklärung ermöglicht es Aduro, bis zum 15. Januar 2026 eine eingehende Due-Diligence-Prüfung durchzuführen, und sieht den Geschäftsabschluss bis zum 28. Februar 2026 vor, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, Genehmigungen und einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung. Das Unternehmen prüft parallel dazu weiterhin andere potenzielle Standorte und geht davon aus, dass es im Januar 2026 eine endgültige Standortentscheidung treffen wird. Dies ist Teil eines strukturierten Plans, um die Hydrochemolytic-Technologie ("HCT") von der Validierung im Pilotmaßstab zum Demonstrationsmaßstab voranzubringen, wobei die Anlage bis Anfang 2027 betriebsbereit sein soll.

Der vorgeschlagene Standort bietet eine strategische Chance, die Demonstrationsphase voranzutreiben. Als zuvor genehmigte Industrieanlage bietet er Zugang zu bestehenden Strom-, Erdgas-, Wasser- und Abwasseranschlüssen. Die Nutzung eines Brachgeländes reduziert das Projektrisiko und den Kapitalbedarf, indem die Einbindung von Genehmigungen, Flächennutzungsplänen und Versorgungseinrichtungen vereinfacht wird und gleichzeitig die Betriebsbereitschaft schneller erreicht wird. Das Grundstück verfügt über nutzbare Infrastruktur und vorhandene Anlagen, was potenzielle Kapital- und Ressourceneinsparungen ermöglicht, und erfüllt die für den Standort festgelegten Bewertungskriterien, darunter Rohstoff- und Logistikausrichtung, Anbindung an Absatzmärkte und definierte regulatorische Wege. Während das Grundstück vorrangig für den Bau und die Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage vorgesehen ist, besteht die Möglichkeit einer zukünftigen Erweiterung auf eine Kapazität von bis zu 25.000 Tonnen pro Jahr.

Für die nächste Wachstumsphase von Aduro bieten die Niederlande ein vorteilhaftes Umfeld. Die Region vereint etablierte Abfallwirtschaftssysteme und eine zuverlässige Verfügbarkeit von Einsatzmaterialien mit einer der weltweit höchsten Konzentrationen an Steamcracker-Anlagen mit flüssigen Einsätzen, die die Produkte der Hydrochemolytic-Umwandlung verwerten können. Die Verpackungsverordnung) der Europäischen Union verschärft die Anforderungen an die Recyclingfähigkeit und den Recyclinganteil und trägt damit zu einer nachhaltigen Nachfrage nach zertifizierten Rohstoffen für die Kreislaufwirtschaft bei. Dieser industrielle Standort, der von einem historisch starken Chemiesektor getragen wird, der sich an ein sich wandelndes Marktumfeld anpasst, verfügt über gut entwickelte Integrationspunkte für kreislauffähiges Naphtha und zertifizierte Polymere. Die Region profitiert außerdem von einem ausgereiften Kreislaufwirtschaftssystem für Kunststoffe, das Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften, unabhängigen Test- und Validierungskapazitäten und der Nähe zu nachgelagerten Absatzmärkten bietet. Insgesamt schaffen diese Bedingungen ein günstiges Umfeld für die effiziente Umsetzung des Projektes und die Integration des Hydrochemolytic-Verfahrens in einen etablierten industriellen Rahmen.

"Die Absichtserklärung ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg von der Pilot- zur Demonstrationsanlage und schließlich zur Kommerzialisierung", erklärte Ofer Vicus, CEO von Aduro. "Das Team wendet denselben disziplinierten Ansatz an, der auch bei der Entwicklung der Pilotanlage für das Verfahren der nächsten Generation (NGP) zum Einsatz kam, und sucht nach einem Standort, der unseren strengen Bewertungsstandards entspricht und gleichzeitig die Option für eine zukünftige Erweiterung auf den kommerziellen Maßstab offenhält. Weitere Industriestandorte werden ebenfalls geprüft, um sicherzustellen, dass die Wahl auf den optimalen Standort für die Weiterentwicklung der Demonstrationsanlage fällt. Dieser strukturierte Ansatz reduziert das Ausführungsrisiko und konzentriert sich weiterhin auf die Prozessintegration, die Leistungsvalidierung und die Kundenbindung. Außerdem spiegelt er die Anpassungsfähigkeit der Hydrochemolytic-Technologie (HCT) an bestehende Industrieanlagen wider, in denen herkömmliche thermische Systeme durch wasserbasierte Chemie mit niedrigeren Temperaturen modernisiert werden können, wobei die Vorteile der bestehenden Infrastruktur und Lieferketten genutzt werden."

"Europa eröffnet einzigartige Möglichkeiten zur Stärkung der Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette", so Eric Appelman, Chief Revenue Officer bei Aduro. "Die Tatsache, dass in der Region eine Vielzahl von Produzenten, Verarbeitern und Recyclingunternehmen aus der Chemieindustrie ansässig sind, bietet eine solide Grundlage für den Ausbau der Zusammenarbeit mit potenziellen Partnern und Abnehmern. Die Errichtung einer Demonstrationsanlage in den Niederlanden wird dazu beitragen, die Leistung in großem Maßstab zu validieren und die Prozesse zu beschleunigen, die den technischen Erfolg in eine kommerzielle Anwendung umsetzen."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

