Anzeige
Mehr »
Freitag, 07.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Microcap mit Pentagon-Zugang: Der heißeste Microcap im Defence-Re-Rating?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0DLHS | ISIN: US40637H1095 | Ticker-Symbol: RV7
Tradegate
07.11.25 | 16:44
59,80 Euro
+1,08 % +0,64
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
HALOZYME THERAPEUTICS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HALOZYME THERAPEUTICS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
59,2459,6017:01
59,2659,6017:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
HALOZYME THERAPEUTICS
HALOZYME THERAPEUTICS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HALOZYME THERAPEUTICS INC59,80+1,08 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.