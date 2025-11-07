© Foto: Andrej Sokolow/dpaNvidia-Chef Jensen Huang kündigt an, dass seine KI-Chips vorerst nicht nach China gehen - ein Wendepunkt im globalen Wettlauf um künstliche Intelligenz.Nvidia-Chef Jensen Huang hat klargestellt, dass sein Unternehmen derzeit keine Gespräche über den Verkauf der neuesten Blackwell-KI-Chips an chinesische Firmen führt. "Es gibt keine aktiven Diskussionen. Momentan planen wir nicht, irgendetwas nach China zu liefern", sagte Huang. Er fügte hinzu: "Es liegt an China, wann sie Nvidia-Produkte wieder auf ihrem Markt haben möchten. Ich hoffe, dass sie ihre Politik ändern, sodass wir wieder bedienen können." Die Ankündigung beendet Spekulationen, dass Nvidia auf einen schnellen Wiedereintritt in …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE