© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Nvidia-Chef Jensen Huang kündigt an, dass seine KI-Chips vorerst nicht nach China gehen - ein Wendepunkt im globalen Wettlauf um künstliche Intelligenz.Nvidia-Chef Jensen Huang hat klargestellt, dass sein Unternehmen derzeit keine Gespräche über den Verkauf der neuesten Blackwell-KI-Chips an chinesische Firmen führt. "Es gibt keine aktiven Diskussionen. Momentan planen wir nicht, irgendetwas nach China zu liefern", sagte Huang. Er fügte hinzu: "Es liegt an China, wann sie Nvidia-Produkte wieder auf ihrem Markt haben möchten. Ich hoffe, dass sie ihre Politik ändern, sodass wir wieder bedienen können." Die Ankündigung beendet Spekulationen, dass Nvidia auf einen schnellen Wiedereintritt in …