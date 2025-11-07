Michigan - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im November deutlich stärker als erwartet eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel um 3,3 Punkte auf 50,3 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 53,0 Punkte gerechnet. Die Beurteilung der aktuellen Lage und die Erwartungen verschlechterten sich im Vergleich zum Vormonat. Besonders deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
