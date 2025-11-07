New York - Der zuletzt von Rücksetzern bei KI-Werten geprägte US-Aktienmarkt hat am Freitag weiter nachgegeben. Frische US-Konjunkturdaten hatten zunächst kaum Einfluss auf die Notierungen. So fiel die Verbraucherstimmung - gemessen am Uni-Michigan-Index - im November schlechter aus als von Experten vorausgesagt. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 46.808 Punkte. Damit läuft es für den US-Leitindex auf einen Wochenverlust ...

