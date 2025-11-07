© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E

Goldman Sachs sieht China vor einem Comeback: Nach dem Trump-Xi-Gipfel entspannt sich der Zollstreit, Exporte boomen - und künstliche Intelligenz soll das Reich der Mitte in eine neue Wachstumsära führen.China trotzt den Handelszöllen - und könnte laut Goldman Sachs vor einem neuen Aufschwung stehen. Nach dem jüngsten Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping in Südkorea haben beide Seiten überraschend eine Entspannung im Handelskonflikt vereinbart. Für Hui Shan, Chefvolkswirtin für China bei Goldman Sachs, ist das ein Wendepunkt: Erstmals agiere Peking als ebenbürtiger Partner der USA, erklärt sie im hauseigenen Podcast Goldman Sachs Exchanges. So sollen die Vereinigten Staaten unter …