Zürich - Der US-Dollar hat am Freitagnachmittag zu Euro und Franken nachgegeben. So kostet ein Dollar derzeit 0,8039 Franken nach 0,8074 am Mittag bzw. 0,8078 am Morgen. Das Währungspaar EUR/USD hat gleichzeitig auf 1,1583 angezogen von 1,1548 um die Mittagszeit. Das EUR/USD-Paar hat sich derewil nur wenig bewegt und kostete zuletzt 0,9312 nach 0,9324. Wichtige Konjunkturnachrichten gibt es am Berichtstag wenige. Der Index zum Konsumentenvertrauen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab